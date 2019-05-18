За пять лет Johnson & Johnson подаст заявки как минимум на 10 новых препаратов

Компания Johnson & Johnson 15 мая сделала заявление, что в период с 2019 по 2023 годы планирует подать заявки на регистрацию, как минимум, 10 новых лекарственных препаратов, дабы укрепить свое фармацевтическое подразделение, являющееся основным драйвером роста, передает Reuters.

Это является частью плана Johnson & Johnson — обеспечить рост до 2023 года его подразделения Janssen, говорится в сообщении. Информация о планируемых к регистрации препаратах была объявлена перед представлением отчета о бизнес-деятельности компании.

В компании пояснили, что четыре препарата будут совершенно новыми для Johnson & Johnson, и плюс к этому — разработки в области генных методов лечения и терапии на основе ДНК.

gmpnews