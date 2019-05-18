Казахстан включили в добровольную лицензию на инновационные препараты от гепатита С

Включение Казахстана в добровольное лицензирование означает, что патентообладатель разрешает Казахстану закупать не только дорогостоящие оригинальные препараты для лечения гепатита С Софосбувир, Ледипасвир и Велпатасвир но и значительно более доступные генерические препараты.

Включение Казахстана в добровольное лицензирование было закреплено подписанием меморандума между Министерством здравоохранения РК и фармпроизводителем Gilead, выразившим намерние предоставить казахстанским пациентам доступ к более экономичному, но качественному лечению от вирусного гепатита С.

Подписание меморандума означает, что теперь казахстанские пациенты получат более широкий доступ к инновационному лечению от гепатита С. Если раньше лечение оригинальными препаратами Софосбувир, Ледипасвир и Велпатасвир могло составлять более тысячи долларов, то теперь оно составит менее 100 долларов США. А полная излечиваемость при этом лечении составляет более 90%.

По словам Елжана Биртанова, подписание меморандума – это важное событие не только для казахстанцев, страдающих гепатитом С.

«Это значительный шаг на пути к полному искоренению этого страшного заболевания в Казахстане», — отметил министр здравоохранения.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов и представитель производителя директор по операциям доступа и развивающимся рынкам Бен Камар, прибывший в Казахстан специально для подписания меморандума, также договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Отмечается, что лечение пациентов генерическими препаратами Софосбувир и Даклатасвир с прошлого года уже реализуется в Казахстане благодаря сотрудничеству единого дистрибьютора по закупу лекарств в рамках ГОБМП и Программой развития ООН. В рамках сотрудничества, для бесплатного обеспечения пациентов, состоящих на учете по вирусному гепатиту С, препараты закупаются по цене 86 долларов за курс. В 2018 году лечением 139,3 млн тенге уже были охвачены порядка 4 тысяч пациентов. В текущем году к настоящему моменту по стране в медицинские организации отгружено 1 166 564 таблеток препарата Софосбувир на сумму 476,6 млн тенге, а выписано по рецептам и выдано 495 404 таблеток на сумму 204,7 млн тенге.

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

gmpnews