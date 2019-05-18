Активисты «Безопасной столицы» попросят МГД запретить продажу глазных капель «Тропикамид» в аптеках

Активисты проекта «Безопасной столицы» планируют обратиться в Мосгордуму с просьбой запретить продажу глазных капель «Тропикамид» в аптеках. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил координатор проекта Антон Акишин.

«Мы посмотрели по статистике, выросло на 5-7% приобретение этого препарата. Он вырос за счет наркозависимых, то что они употребляют. Поэтому убрать препарат из сети и оставить его только врачам, которые используют его по назначению — и все. Я впервые сегодня поднял этот вопрос. В дальнейшем буду писать, говорить об этом, предлагать. В Мосгордуме Инне Юрьевне (И.Святенко, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности — прим. Агентства «Москва») расскажу об этом. Может быть она поможет нам», — заявил А.Акишин.

По его словам, указанное лекарственное средство содержит кодеин, обладающий слабым наркотическим эффектом, и используется «аптечными наркоманами» не по назначению.

«Глазные капли «Тропикамид», в них содержится кодеин. Они («аптечные наркоманы» — прим. Агентства «Москва») получают больший кайф от него и употребляют его внутривенно. Если провести мониторинг, то, по статистике, процент использования этих глазных капель, думаю, будет минимальным. Поэтому убрать их вообще из сети аптек», — заключил А.Акишин.

Ранее сообщалось, что активисты «Безопасной столицы» планируют провести ночной рейд по аптекам, продающим лекарственные препараты с нелекарственной целью.

Как сообщало Агентство «Москва», член Совета Федерации Ирина Рукавишникова внесла в нижнюю палату парламента законопроект о дифференциации штрафов за нарушения в сфере обращении лекарственных средств по степени тяжести.

Документом предлагается дифференцировать административную ответственность за нарушения законодательства об обращении лекарственных средств исходя из степени их общественной опасности, дополнив ст. 14.4.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ч. 1.1, предусматривающей административную ответственность за нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами в отношении лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету.

mskagency