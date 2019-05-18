Маркировка лекарств поставит крест на горизонтальной логистике аптек

Порочная практика регистрации аптек одной сети на разные юридические лица станет барьером при переброске препаратов из одной аптеки в другую. Это ударит не только по «переливам», но и по эффективности, когда нужно произвести горизонтальную логистику для оптимизации складских запасов.

«Сети получат при внедрении маркировки большую проблему, поскольку перемещать товар можно внутри одной компании, а реализовывать товар аптека никому кроме потребителя не может», – говорит генеральный директор логистической компании «Сантенс» Андрей Осипов. – В итоге горизонтальная логистика невозможна, все придется делать через оптовое звено. Если у сети есть собственный распределительный центр, то будет оформляться товар через своего дистрибьютора. Если эти схемы окажутся сложными и не все сети смогут их реализовывать, то придется делать одно юридическое лицо».

Ряду аптек маркировочные барьеры будут мешать перекидывать товар между точками и, конечно, заниматься «переливами».

«Маркировка изначально и преследовала детальный трекинг упаковок от производителя до потребителя. Поэтому с высокой долей вероятности схемы переброски между точками с разными юрлицами перестанут работать», – отмечает управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев.

Подобная проблема действительно существует, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«У нас в России по состоянию на март 2019 г. работает порядка 2,7 тыс. аптечных сетей (от 3-х аптек). При этом они объединяют почти 5,8 тыс. юридических лиц, то есть в среднем каждая сеть состоит более чем из двух юрлиц. Большинство крупных сетей состоит из десятков юрлиц. Например, у «Риглы» почти 50 юрлиц, у «Эркафарм» – 55, а у «Планеты здоровья» – порядка 170. Чаще всего логика присутствия юрлиц имеет четкую региональную корреляцию: один регион – одно юрлицо».

В то же время аналитик не советует драматизировать ситуацию, поскольку вопрос не самый критичный.

«Горизонтальной логистикой на фармрынке пользуются чаще всего в рамках одного региона. Крупные дистрибьюторы, как правило, доставляют товар на следующий день. Соответственно необходимость горизонтальной логистики в собственное другое юрлицо вряд ли существенно отразится на дефектуре. Другое дело, что с новыми правилами регистрации цен на ЖНВЛП дефектура будет возникать на уровне производителей, но это отдельный вопрос», – предполагает г-н Беспалов.

Фото: ru.depositphotos.com

Денис Кунгуров

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