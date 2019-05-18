GSK и Novartis обвиняются в дезинформации потребителей в Австралии

Австралийский суд обвинил подразделения британской фармкомпании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») и швейцарской Novartis («Новартис») в дезинформации потребителей, т.к. они продвигали один и тот же препарат для лечения разных типов боли, сообщает Reuters. Речь идет о препаратах Voltaren Osteo Gel и Voltaren Emulgel.

По словам представителя Австралийской комиссии по защите потребителей и конкуренции (ACCC) Сары Корт, Novartis и GSK вводили страдающих от остеоартрита пациентов в заблуждения, убеждая их в более высокой эффективности препарата Osteo Gel. При этом оба препарата идентичны и одинаково эффективны при лечении болей при остеоартрите и других типов боли.

Novartis продавала оба препарата до объединения своего OTC-подразделения с аналогичным бизнесом GlaxoSmithKline в 2016 г.

Как заявил судья Роберт Бромвич, размер штрафа еще предстоит определить. Максимальное наказание предусматривает сумму 10 млн австралийских долларов (7 млн долл. США), что втрое превышает размер прибыли, полученной в результате ненадлежащего маркетинга. В случае, если размер прибыли определить не удастся, сумма штрафа составит десятую долю ежегодного оборота.

В декабре 2016 г. Федеральный суд Австралии поддержал аналогичные обвинения ACCC против подразделения компании Reckitt Benckiser в отношении линейки обезболивающих препаратов Nurofen Specific Pain и оштрафовал компанию на 6 млн австралийских долларов (4,56 млн долл. США).

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Илья Дугин

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