FDA одобряет первый антикоагулянт для лечения детей с венозной тромбоэмболией

FDA одобрило инъекционный препарат Fragmin (dalteparin) компании Pfizer («Пфайзер») для уменьшения частоты рецидивов симптоматической венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у детей в возрасте от 1 месяца, сообщает FirstWord Pharma.

Ричард Паздур, и.о. директора Отдела гематологических и онкологических препаратов Центра по оценке и исследованию лекарственных средств FDA, отметил, что ранее регистрационной заявке на Fragmin был присвоен статус приоритетного рассмотрения, а теперь препарат одобрен как первый антикоагулянт, показанный к применению у детей.

Согласно информации FDA, эффективность применения Fragmin у детей определена на основании данных единственного клинического исследования (КИ) с участием 38 пациентов детского возраста. По результатам КИ, у 21 пациента ВТЭ разрешилась, а у 7 детей наблюдалось уменьшение симптомов.

Fragmin был первоначально одобрен FDA в 1994 г. для применения у взрослых. Впоследствии (в 2007 г.) препарат был зарегистрирован в США для уменьшения частоты рецидивов ВТЭ при раке.

Фото: psychcongress.com

Татьяна Кублицкая

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