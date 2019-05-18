Подразделение J&J запускает «облачную» сеть данных по катетерной абляции сердца

Biosense Webster («Байосенс Вебстер»), подразделение компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»); J&J), специализирующее в области электрофизиологических методов исследования и являющееся производителем аппаратных систем для картирования сердца и катетеров для абляции сердца, запустило новую «облачную» сеть для связи многочисленных устройств, используемых в данной сфере, и совместного использования данных, накопленных в медицинской практике, сообщает FierceBiotech.

Цель разработанной компанией Biosense Webster платформы CARTONET – обеспечить простое средство коммуникации и просмотра информации для врачей и систем здравоохранения, например, просмотра видео и трехмерных изображений, записанных в ходе процедур по катетерной абляции сердца, включая изображения из разработанной компанией системы картирования CARTO 3. Просмотр данных и изображений возможен на настольных и планшетных компьютерах.

На панели инструментов также представлены статистические данные об объеме операционных вмешательств по каждому пациенту, использовании лабораторных методов исследования и эффективности процедур, наряду с другими данными, заявили в компании. Данные по каждому пациенту и данные исследований могут совместно использоваться различными учреждениями.

В заявлении президента Biosense Webster Ури Ярона говорится о том, что тысячи систем CARTO 3, используемых во всем мире, содержат данные, которые могут обеспечить новый взгляд на клинические подходы, более тонкую «настройку» процедур, а также персонализированное образование и обучение.

Компания Biosense Webster также объявила начальные результаты первого проведенного у человека исследования катетера QDOT Micro для абляции сердца, доставляющего быстрые и мощные радиочастотные импульсы для лечения фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) при отсутствии ответа на медикаментозную терапию. Данные были представлены на конференции Общества сердечного ритма (Heart Rhythm Society) и опубликованы в журнале Американской коллегии кардиологов (JACC) Clinical Electrophysiology.

Татьяна Кублицкая

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