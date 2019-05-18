Депутаты настаивают на введении особого режима госзакупок лекарств в рамках 44-ФЗ

Несмотря на то, что прежние попытки внести изменения в ФЗ-44 в части порядка закупок лекарственных средств не увенчались успехом, депутаты Законодательного собрания Ростовской области намерены продолжить работу в этом направлении.

Об этом говорилось на дискуссионной площадке «Открытая трибуна», которая прошла 16 мая в Ростове-на-Дону, и была посвящена проблемам обеспечения жителей субъекта лекарственными средствами.

Жители Ростовской области продолжают жаловаться на недостаточную доступность лекарственной помощи, полагая, что виной всему – недоработки главных врачей ЛПУ и Минздрава. Однако зачастую причина вовсе не в этом, а в несовершенстве действующего законодательства.

С одной стороны, возможность граждан отказаться от льготных лекарств в пользу денежной выплаты. Если бы ее не было, Ростовская область могла бы получать шесть млрд руб. на бесплатные медикаменты. Но граждане (323 тыс. чел.) выходят из программы и финансирование этой статьи пропорционально сокращается. При этом многие льготники умудряются получить и денежную выплату, и бесплатные медикаменты, ведь право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено Конституцией, то есть отказать им в этом никто не вправе.

С другой стороны, методика расчета начальных максимальных цен контракта такова, что стоимость препаратов, по которым медицинские организации предлагают купить препараты, оказывается ниже рыночной, а потому не привлекает потенциальных поставщиков. Торги приходится объявлять повторно и в результате таких проволочек лекарства поступают в аптечные учреждения и стационары с большим опозданием.

«Лекарства не должны стоять в одном ряду с гвоздями, цементом и углем, – подчеркнул первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев. – У медикаментов короткий срок годности, особые условия хранения, быстро меняющаяся номенклатура – все это невозможно втиснуть в рамки ФЗ-44. Мы уже пытались менять этот закон, но получили отрицательное заключение Минэкономики. И все же попытки необходимо постоянно возобновлять.

Для этого в ЗС РО планируется сформировать рабочую группу, которая займется подготовкой нового пакета изменений в федеральное законодательство, в том числе в закон о контрактной системе.

Екатерина Погонцева

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