Российские реанимационные мониторы будут производить в Казахстане

Под эгидой Минпромторга России 12 отечественных компаний представили профессионалам здравоохранения со всего Центральноазиатского региона на 26-й Казахстанской международной выставке «Здравоохранение» — KIHE 2019 свои новейшие разработки. Участникам российской экспозиции удалось договориться с новыми партнерами не только о поставках продукции, но и о локализации производства медизделий на территории Казахстана.

В торжественной церемонии открытия KIHE-2019 приняли участие Вице-министр здравоохранения Казахстана, представители медицинских и пациентских ассоциаций, больниц и поликлиник, бизнесмены, зарубежные инвесторы. По словам российских участников выставки, в этом году выросла продуктивность мероприятия – были проведены успешные переговоры, заключены соглашения с новыми партнерами.

Компания «Тритон-ЭлектроникС» из Свердловской области производит аппараты для искусственной вентиляции легких, различные мониторы здоровья пациента, в том числе уникальное устройство для мониторинга анестезии. В ходе KIHE-2019 «Тритон-ЭлектроникС» и «ОралМедРегион» подписали соглашение о лицензионном производстве реанимационных мониторов пациента МПР6-03 в городе Уральске, Казахстан. Серийный выпуск медизделий российской разработки планируется начать до конца 2019 года.

«От потенциальных покупателей нет отбоя. Мы очень рады, что нашими изделиями для реабилитации интересуются партнеры из Казахстана и других стран», — рассказали представители компании «Моторика». Предприятие из Москвы производит современные протезы рук для детей и взрослых.

«Уральский приборостроительный завод» продемонстрировал на экспозиции аппараты для вентиляции легких новорожденных и реанимации взрослых пациентов. Системы очистки воды и биохимические анализаторы представили сотрудники компании «Витал Девелопмент корпорэйшн». По словам представителей предприятия, выставку они не пропускают уже на протяжении 10 лет и считают мероприятие отличной площадкой для переговоров и расширения географии бизнеса.

Дефибрилляторы-мониторы, аппараты для диагностики сердечно-сосудистой системы, устройство для обогрева новорожденных представил на экспозиции концерн «Аксион». По словам представителя компании, удалось установить несколько десятков контактов с новыми потенциальными покупателями – это очень хороший результат.

Уникальные эндопротезы для пластики грыж привезли в Алматы представители компании «Айкон Лаб Гмбх», офтальмологические линзы последнего поколения — предприятие «Репер-НН». Сшиватели кожи и аппараты для лечения ран производят в компании «ОРЕЛМЕДТЕХ». Под эгидой Минпромторга в экспозиции также участвовали: компания «Биорс», производящая мобильные комплексы для обследования организма, «Вектор-МС», выпускающая электрокардиостимуляторы, предприятие «МедиКрафт», создающее гели для ультразвуковых обследований, «НИПК «Электрон» — разработчики информационных решений для здравоохранения.

Подготовлено по материалам Центра корпоративных коммуникаций S-Group

gmpnews