Минпромторг способствует выявлению «узких» мест в сфере интеллектуальной собственности в фарме

«Мы (ред. — Минпромторг РФ) считаем крайне важными вопросы соблюдения интеллектуальной собственности в области здравоохранения. Для производителей и разработчиков инновационных лекарственных препаратов их сохранение является стимулом для дальнейшей результативной работы, особенно по прорывным направлениям», — обозначил позицию ведомства первый заместитель министра промышленности и торговли Рф Сергей Цыб, выступая на сессии «Интеллектуальная собственность в фармацевтической отрасли. Государственная политика» в рамках Петербургского юридического форума, проходящего с 14 по 18 мая.

Сергей Цыб отметил, что интеллектуальные права имеют ряд особенностей, которые требуют точечной балансировки. Известно, что перекосы в области охраны прав интеллектуальной собственности (ИС) тормозят работу в фармацевтике. «В большинстве стран мира сегодня активно используются инструменты балансировки работы системы интеллектуальных прав для нужд инновационного развития, и чем более развитой является юрисдикция, тем шире спектр инструментов и активнее они применяются», — уточнил представитель Минпромторга.

По словам Сергея Цыба, основной задачей законодателя на сегодняшний день является преодоление различного рода негативных эффектов от нарушений интеллектуальных прав, которые сдерживают инновационное развитие и наносят ущерб потребителям и сдерживают прирост общественного блага.

Нарушение баланса частных и публичных интересов при регулировании ИС в области фармацевтики и здравоохранения могут приводить к избыточному расходованию бюджетных средств и средств населения, создавать непреодолимые барьеры для развития национальных научных, производственных компетенций, не только в области биоаналогов, но и создания новых инновационных решений.

Всем известно понятие «вечно зеленые патенты», это болезненная тема для фармы, когда производитель стремится продлить монопольное положение на рынке путем получения новых патентов на уже запатентованное ранее изобретение, ограничивая при этом, например, доступ к технологиям. Это создает негативные предпосылки с точки зрения развития инновационного стимула в области создания новых лекарств.

Между тем, в сфере обращения лекарственных препаратов их дефицит или отсутствие на рынке может привести к негативным последствиям для общественного здравоохранения и обеспечения физической и экономической доступности лекарственных препаратов.

Доступ к лекарствам – один из жизненно важных факторов обеспечения прав человека на высший достижимый уровень здоровья, что закреплено во Всемирной декларации прав и свобод человека, об этом говорится и во Всемирном пакте об экономических, социальных и культурных правах.

Минпромторг сегодня ведет работу по выявлению подобных «узких» мест, в том числе в законодательстве, мы ведем диалог с промышленностью, представителями отрасли, совместно с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти стараемся прорабатывать предложения по необходимости дальнейшего законодательного регулирования в сфере патентирования в фармацевтике. Мы, в частности, обсуждаем возможность создания единого реестра изобретений, относящихся к фармацевтическим субстанциям под патентной защитой. Обсуждаем мы и другие вопросы, которые позволят усовершенствовать законодательство и обеспечить прозрачность законодательного поля, которое формирует нормативную базу в области защиты ИС.

В заключении выступления, Сергей Цыб отметил, что Минпромторг договорился с Роспатентом на его площадке организовать совместную рабочую межведомственную группу с участием работников двух ведомств, а также представителей Минэкономразвития, Минздрава и ФАС.

Мне кажется, это станет хорошим инструментом для выработки совместного решения и поиска компромиссов. В ближайшее время состоится ее первое заседание, итоговые решения, как предполагается, будут отражены в документе «Проект создания и развития фармацевтической промышленности до 2030 года».

Все это, по словам замминистра, должно привести к новым форматам в области законодательства и административного регулирования в части соблюдения интересов производителей оригинальных препаратов и аналогов, а также, самое главное, пациентов.

Все задачи, которые мы решаем, направлены на охрану здоровья и сбережение людей. Считаю позитивным привлечение специалистов именно в юридической сфере к проблеме ИС в фармацевтической отрасли.

gmpnews