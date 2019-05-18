Компании пытаются обосновать антиконкурентные действия антимонопольными иммунитетами

В рамках Петербургского Международного юридического форума – 2019 состоялась дискуссия о патентных изменениях, сопряжении антимонопольного законодательства и прав на интеллектуальную собственность. В обсуждении приняли участие представители ФАС России, Минэкономразвития, Роспатента, судов, крупных индустриальных и фармацевтических компаний.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров представил позицию ведомства по порядку применения антимонопольного законодательства к результатам интеллектуальной собственности и инициативу ведомства по отмене антимонопольных иммунитетов.

Большинство современных рыночных экономик строит систему регулирования объектов интеллектуальной собственности исходя из приоритета защиты публичных интересов (защиты конкуренции) перед частными интересами правообладателей.

Так, законодательство зарубежных стран* не содержит исключений применения норм антимонопольного права на результаты интеллектуальной деятельности в случае злоупотреблений, которые приводят (могут привести) к ограничению конкуренции и монополизацию рынка.

В Российской Федерации ситуация обстоит иначе, что создает необоснованные преимущества правообладателям (преимущественно иностранным компаниям) в ущерб развитию конкуренции на товарных рынках.

«В каких странах сегодня еще существуют антимонопольные иммунитеты? Это риторический вопрос. Только на территории некоторых стран постсоветского пространства, что объясняется синхронным развитием, — сообщил Андрей Кашеваров. — В существующих условиях многие сложные технические товары оснащаются программным обеспечением. Отношения поставщика и покупателя не прекращаются после продажи самих товаров. Мы стали сталкиваться со случаями, когда поставщики требуют заключить дополнительный договор на поддержку программного обеспечения, ссылаясь на право интеллектуальной собственности. Потребители жалуются на установление завышенных цен, включенных в эти договоры. Такие действия требует оценки со стороны регулятора и вряд ли могут быть признаны добросовестными».

Сегодня в практике ФАС России возрастает количество дел, в которых ответчики предпринимают попытки обосновать законность своих антиконкурентных действий ссылками на антимонопольные иммунитеты для интеллектуальной собственности. Например, компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. пыталась уклониться от поставок препарата «Копаксон», а Google Inc., злоупотребляя доминирующим положением, предустанавливала на мобильные устройства и смартфоны свои приложения.

Помимо этих примеров на практике возникают ситуации, когда доминирующий субъект, обладающий исключительным правами, может устанавливать в лицензионном договоре требования о приобретении чего-либо, не относящегося к предмету договора или устанавливать ограничения по поставке товара, созданного с использованием результата интеллектуальной деятельности, или же запрещать контрагенту заключать иные договоры с конкурентами правообладателя, может создавать дискриминационные условия, монопольно высокую цену и так далее.

«Зачастую антимонопольные иммунитеты используются для ограничения конкуренции и все сложнее становится пресечь злоупотребления правообладателей. Поправки в Закон о защите конкуренции в части интеллектуальной собственности, разрабатываемые ведомством, позволят стабилизировать ситуацию», — отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Документ предусматривает признание утратившими силу ч.4 ст.10 и ч.9 ст.11 Закона о защите конкуренции и распространяет запреты, содержащиеся в указанных статьях на действия (бездействия) и соглашения с использованием исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

«Предлагаемые поправки позволят применять нормы антимонопольного права к недобросовестных собственникам и не приведут к снижению уровня защиты исключительных прав правообладателей», — уточнил Андрей Кашеваров.

* В настоящее время многие зарубежные государства определили порядок применения антимонопольного законодательства к действиям и соглашениям по использованию исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (Положение Европейской Комиссии от 21.03.2014 № 316/2014 «О применении Статьи 101(3) Соглашения о функционировании Европейского Союза к категориям соглашений о передаче технологий»; Разъяснения об использовании интеллектуальной собственности в соответствии с Антимонопольным актом, подготовленные Комиссией по честной торговле Японии в 2007 году, и др.).

gmpnews