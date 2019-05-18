«B.Braun Melsungen AG» намерен инвестировать в развитие в России 3 млрд рублей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Берлине провёл встречу с представителями компании «B.Braun Melsungen AG». Обсуждалась реализация инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса для обеспечения производства расходных материалов для предприятия компании в Твери.

На встрече присутствовали Торговый представитель Российской Федерации в ФРГ Андрей Соболев, гендиректор ООО «Б.Браун Медикал» Михаил Петухов, гендиректор ООО «Гематек» Максим Захарченко.

В частности, на встрече шла речь о подборе земельного участка под строительство нового объекта, развитии дорожной инфраструктуры и маршрутов общественного транспорта в районе существующего завода.

«Регион готов оказать компании поддержку в реализации нового инвестиционного проекта и ряд преференций, при условии, что налоги от работы нового предприятия будут поступать в бюджет Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

«Руководство компании «Б.Браун Медикал» считает Тверскую область стратегическим объектов для размещения производственных мощностей», — сказал Михаил Петухов.

Гендиректор ООО «Б.Браун Медикал» также предложил сотрудничество в реализации национального проекта «Здравоохранение» по направлению борьбы с онкологическими заболеваниями. Игорь Руденя дал поручение региональному Министерству здравоохранения более комплексно подойти к развитию отношений в этой сфере с тверским представительством компании.

Компания «B.Braun Melsungen AG» является одним из крупнейших в мире поставщиков медицинской и фармацевтической продукции широкого спектра действия для лечебных учреждений. В 2008 году приобрела завод по производству инфузионных растворов ООО «Гематек» в Твери, где в 2012 году осуществлен запуск новой производственной линии. Инвестиции составили 1,3 млрд рублей. Сейчас предприятие мощностью 38 млн флаконов в год работает круглосуточно, на заводе трудоустроено 250 человек. Ежегодные отчисления в бюджет региона составляют более 30 млн рублей.

Инвестиционный проект предполагает строительство производственно-логистического комплекса Capacity Extension Tver с поэтапным вводом производства медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции. Предусмотренный объём инвестиций – порядка 3 млрд рублей, будет создано 300 рабочих мест. После выхода предприятия на проектную мощность ожидаемый объём налоговых отчислений в консолидированный бюджет Тверской области составит более 86 млн рублей.

gmpnews