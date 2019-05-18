Пять стран ЕС объединились для совместной закупки лекарств

Представители пяти европейских стран подписали меморандум о сотрудничестве в области справедливых и доступных цен на лекарства. В проекте принимают участие Польша, Венгрия, Чехия, Литва и Словакия.

В настоящее время в Вышеградскую четверку (V4) входят венгры, словаки, литовцы и поляки. Чехи имеют статус наблюдателя.

Групповые закупки помогут занять более сильную позицию на переговорах с поставщиками, а те, рассчитывая на перспективу расширения рынка, предложат более значительное снижение цен, отмечал экс-замминистра здравоохранения Польши Марчин Чех (Marcin Czech) по поводу указанного сотрудничества, развивающегося с 2017 г. Активная переговорная позиция последнего позволила стране организовать обеспечение всех польских пациентов со спинальной мышечной атрофией инновационным препаратом нусинерсен. Он утверждал, что отрасль также заинтересована в этом решении, поскольку появляется возможность одномоментно расширить охват терапией пациентов. По мнению М. Чеха, должен быть создан фонд солидарности, что-то вроде европейского банка по лекарственным средствам, который будет закупать препараты-сироты для всех стран ЕС.

Сейчас польская общественность ждет от своих переговорщиков согласования закупок, в частности препаратов, действующих на химерические антигенные рецепторы Т-клеток (chimeric antigen receptor — CAR-T), сообщает «ISB Zdrowie». Со стороны отрасли, однако, раздаются скептические заявления. Так, издание приводит высказывание попросившего об анонимности директора по фармацевтической политике одной из крупных международных компаний:

«Мы должны помнить, что лекарства в Польше имеют самую низкую цену в Европе. Сегодня мы можем убедить нашу международную штаб-квартиру в том, что у нас низкие затраты на здравоохранение, и те согласятся со снижением цен, но то же лекарство в Венгрии или Чешской Республике мы продаем уже на 10–15% дороже. Если Польша хочет вести переговоры (совместно) с другими странами, это будет означать, что ей придется согласиться на эти более высокие цены, потому что ни одна другая страна не позволит себе польскую цену».

ИСТОЧНИК: АПТЕКА

gmpnews