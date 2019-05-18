Эксперты обсудили интеллектуальную собственность в фармотрасли

Трек «Фармацевтика» в этом году стал новинкой деловой программы IX Петербургского Международного Юридического Форума. На одной из сессий трека участники обсудили текущую ситуацию в отрасли, связанную с защитой интеллектуальной собственности, а также позицию государства.

Модератором сессии стала заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Любовь Кирий. Спикерами выступили руководитель юридического отдела ООО «Новартис Фарма» Алексей Белозерский, помощник генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Йошиюки Такаги, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, генеральный директор ЗАО «БИОКАД» Дмитрий Морозов, исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний «Инфарма» Вадим Кукава, заведующая отделом социального законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Наталья Путило, представитель Евразийской патентной организации Аурелия Чебан, вице-президент по правовому обеспечению АО «Фармасинтез» Дмитрий Федоров.

В приветственном слове модератор дискуссии Любовь Кирик сразу обозначила, что вопрос интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли как никогда актуален. По мнению эксперта, связано это, в первую очередь, с тем, что отечественная фармпромышленность стала развиваться стремительными темпами, вышла на рынок со своей продукцией.

«Тема стоит остро, поскольку до сих пор лидерами по владению правами интеллектуальной собственности в РФ были иностранные компании. Ситуация меняется, встают вопросы защиты, приобретения, оспаривания патентов», – отметила Кирик.

С ней согласился первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, высказав мнение, что охрана объектов интеллектуальной собственности является одной из ключевых задач.

«В то же время, как и любой другой правовый инструмент, интеллектуальные права обладают целым рядом особенностей, которые требуют точечной балансировки и настройки. Нам известны ситуации, когда перекосы в этой области охраны прав могут – вместо того, чтобы быть драйвером развития – существенно ее тормозить», – заметил эксперт.

Перечисляя наиболее актуальные для отрасли проблемы, Сергей Цыб выделил нарушение баланса частных и публичных интересов в области фармацевтики и здравоохранения, а также коснулся темы так называемых «вечнозеленых патентов». ««Вечнозеленые патенты» – чувствительная проблема области. Это когда производитель в собственных экономических интересах стремится продлить монопольное положение на рынке своего продукта», – сказал он, добавив, что это влечет негативные последствия, например, ограничение доступа к технологиям, доклиническим испытаниям и другим процедурам, а также снижает стимул создания новых лекарств. Заместитель Министра также рассказал, что уже достигнута договоренность о создании рабочей межведомственной группы, часть из решений которой могут найти отражение в Стратегии развития фармацевтической отрасли до 2030 года.

Важность работы в сфере защиты интеллектуальной собственности подчеркнул помощник генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Йошиюки Такаги. Он отметил, что за прошедшие 20 лет его ведомство наблюдает существенное улучшение в понимании роли интеллектуальной собственности и системы патентов. Однако, по мнению эксперта, проблемы в правоприменительной практике все равно сохраняются, и здесь нужно предпринимать совместные и международные усилия по их устранению, наладить тесное сотрудничество в области патентов.

Кроме этого, Йошиюки Такаги отдельно выделил тему развития государственно-частного партнерства в фармацевтике. По его мнению, такая модель взаимодействия может быть крайне успешной.

«Наблюдается удивительная тенденция: последние 2-3 года начинают возникать ГЧП в отрасли. И это обусловлено рядом факторов и инициатив, которые исходят из фармацевтической промышленности, так как им совершенно необходимо обеспечить доступ к жизненно важным препаратам. Здесь также стоит учесть разработку лекарств против редких болезней», – сказал спикер.

Еще одним аспектом обсуждения стала возможность создания единого реестра патентов. Такую инициативу озвучила модератор дискуссии Любовь Кирик. По ее словам, данный реестр будет обладать рядом преимуществ. Так, например, появится учет исключительных прав на изобретение, относящееся к референтному лекарственному препарату, и отсрочка ввода в обращение воспроизведенного лекарственного препарата до момента окончания срока действия патента на референтный препарат. Кроме того, может быть создана оперативная возможность получить информацию по лекарственным средствам, где используется защищенное патентом действующее вещество, и будет возможность препятствовать нарушению прав на референтный препарат в случае преждевременного введения воспроизведенного лекарственного препарата в гражданский оборот.

«Информация будет находиться в открытом доступе. Это позволит обществу реагировать на процессы регуляции лекарственных средств, на процессы в области патентов. Это соотносится с политикой государства максимальной открытости федеральных органов власти», – подчеркнула она, предоставив коллегам возможность прокомментировать данную инициативу.

«Реестр – замечательная инициатива, которая позволяет информировать публику, третьи лица и, в частности, производителей дженериков о наличии прав и об истечении срока этих прав. Это также нужно, чтобы производитель мог заранее планировать свои действия», – высказала мнение представитель Евразийской патентной организации Аурелия Чебан.

Помимо единого реестра, спикеры затрагивали и другие темы. Так, руководитель юридического отдела ООО «Новартис Фарма» Алексей Белозерский обратил внимание участников Форума на такое понятие, как «важность технического достижения».

«Кто это должен считать, и по каким критериям? Это просто дополнительная модификация или существенное улучшение? И здесь нельзя говорить, что важным техническим достижением может являться любой патент. Как мы полагаем, существенность должна прямо следовать из патента и развивать действующий патент, а не быть просто преимуществом в силу указания закона», – считает он.

Исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний «Инфарма» Вадим Кукава, в свою очередь, напомнил собравшимся, что продвижение и защита отечественных инновационных препаратов – важная задача. В частности о ней, по его словам, говорил на прошлогодней «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин.

«Если в России не будут уважать права интеллектуальной собственности, компании в среднесрочной перспективе перестанут выводить инновационные препараты на российский рынок», – сказал Вадим Кукава.

В завершении модератор сессии поблагодарила участников дискуссии и выразила сожаление, что отведенного времени не хватило, чтобы дать всем экспертам высказаться в полной мере.

Петербургский Международный Юридический Форум проходит с 14 по 18 мая в Восточном крыле Главного штаба Государственного Эрмитажа. Он проводится при поддержке Президента Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации.

gmpnews