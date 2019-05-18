Крупнейших производителей медоборудования заподозрили в откатах бразильским чиновникам

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подключилось к делу о коррупции и завышении цен при поставках медоборудования в Бразилии. Местные правоохранительные органы подозревают, что мейджоры – Johnson&Johnson, Siemens AG, General Electric и Koninklijke Philips NV – за последние 20 лет неоднократно выплачивали незаконное вознаграждение чиновникам за заключение контрактов.

Под подозрением бразильских властей находятся 20 юридических лиц. Речь идет в том числе о поставках «тяжелого» медоборудования – магнитно-резонансных томографов, выяснил Reuters. Прокуроры, со ссылкой на показания участников картеля, сообщают, что кроме откатов чиновникам некоторые поставщики завышали цены на медизделия, так что они могли в восемь раз превышать рыночные расценки. Таким образом компании могли компенсировать взятки.

По данным источников Reuters, ФБР уже расследует дело в отношении Johnson&Johnson, Siemens AG, General Electric и Koninklijke Philips NV за предполагаемый подкуп чиновников Бразилии. Официально ФБР не подтвердило и не опровергло участие в расследовании, отказавшись от комментариев. Представители мейджоров, попавших под расследование, пока воздерживаются от предметных комментариев.

В Siemens заявили, что не знают о расследовании ФБР, связанной с деятельностью картелей в Бразилии, в GE отказались от комментариев. Представитель Philips подтвердил получение запросов от властей США по этому вопросу, но отметил, что выводы делать преждевременно. Сотрудники Johnson&Johnson заявили о взаимодействии с правоохранительными органами Бразилии в расследовании картельного сговора.

Американские и европейские компании, уличенные в совершении правонарушений в Бразилии, рискуют получить штрафы по закону о коррупции за рубежом, принятом в США.

Откатные схемы при закупках томографов были официально зафиксированы и в России во время реализации нацпроекта «Здоровье». Так, в 2007–2010 годах во время закупок 170 компьютерных томографов в регионы России КТ при стоимости 19-20 млн рублей поставлялись по цене до 90 млн рублей. В результате проверки Генпрокуратуры было обнаружено 3 млрд рублей растрат и возбуждено 33 уголовных дела, а суды в отношении фигурантов продолжаются до сих пор.

Например, в 2018 году Центральный районный суд Челябинска отменил решение предыдущей инстанции о снижении суммы штрафа, который должен выплатить бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко за получение взяток во время закупок компьютерных томографов. Ранее защите удалось значительно сократить выплату: с 60,4 млн рублей до 5 млн рублей.

Источник: Reuters

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