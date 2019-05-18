Счетная палата займется совершенствованием системы лекарственного обеспечения

Счетная палата РФ представила основные направления своей деятельности до 2021 года. Ведомство, помимо прочего, намерено разрабатывать рекомендации по улучшению системы лекарственного обеспечения.

К концу 2021 года аудитор Михаил Мень обещает проанализировать систему лекобеспечения, а в течение трех лет СП будет предлагать различные механизмы по ее совершенствованию. Отчитываясь за 2018 год, аудиторы говорили о неэффективности существующей системы – регионы потеряли 80 млн рублей на лекарствах с истекшим сроком годности.

К первому кварталу 2021 года сотрудники СП завершат комплекс мероприятий по аудиту эффективности расходования ФСИН бюджета на закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Кроме того, с 2019 по 2021 год Счетная палата намерена сформировать предложения по цифровизации в системе российского здравоохранения, а также информировать общественность о реальном положении дел в системе ОМС. За 2018 год аудиторы обнаружили дефицит в 65 млрд рублей в терпрограммах ОМС в 52 регионах.

Источник: Счетная палата РФ

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