DSM Group: в 2018 г. российский фармрынок вырос незначительно

Объем фармацевтического рынка России в 2018 г. достиг 1 682 млрд руб., что на 2,6% выше, чем годом ранее. Объемы продаж лекарств в натуральном выражении выросли на 1,5%, и составили 6,4 млрд упаковок, посчитали аналитики DSM Group.

Основной вклад в рост рынка внес коммерческий сегмент лекарств. Динамика розничного рынка продолжила положительную тенденцию 2017 г. в упаковках. Прирост рынка в рублях ниже, чем в 2017 г. На это повлиял в том числе и низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, который не привел к росту спроса на «сезонные» препараты. В 2018 г. на рынке превалировали две тенденции: снижение доли безрецептурных препаратов; рост рынка за счет двух ценовых сегментов — «до 50 рублей» и «свыше 500 рублей». Таким образом, структура потребления меняется в зависимости от доходов потребителя.

Государственный сегмент в 2018 г. в деньгах остался на уроне 2017 г., а вот в упаковках сократился. Основной причиной является перераспределение закупленных лекарств в 2017 г. на потребности прошлого года. Также наблюдается продолжающийся рост сегмента льготного лекарственного обеспечения, финансируемого из регионального бюджета.

Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2018 г. составила 70,2% в рублях и 39,4% в упаковках. Первые места в рейтинге производителей сохранили за собой иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer. В рейтинге ТОП-20 три отечественных производителя: «Отисифарм», «Фармстандарт» и впервые в него попал «Биокад».

Консолидация на аптечном рынке принимает все новые формы: появились партнерские союзы со «средними» и крупными (более 1000 точек) сетями, организуются объединения для единичных аптек, и это помимо уже сложившихся компаний. Доля ТОП-20 игроков составила 58%. Наилучших результатов в объединении аптек и аптечных сетей добилась «АСНА», заняв 13,2%. Среди «традиционных» сетей максимальную долю занимает аптечная сеть «Ригла» – 5,6%. На третью строчку поднялась компания ГК «Эркафарм» с долей 5,3%. ТОП-5 маркетинговых ассоциаций занимают 12,5% рынка.

В 2018 г. дистрибьюторы изменили взаимоотношения с аптечными сетями в сторону ужесточения процесса отгрузки товара. Они стали требовать дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). Изменения в принципах работы дистрибьюторов сказались на результатах и динамике лидеров. ТОП-10 компаний заняли порядка 72%. В 2018 г. первое место сохранил дистрибьютор «Протек», заняв 16%. Второе место у дистрибьютора «Катрен» с долей 15,5%. Эти две компании показали отрицательную динамику по обороту относительно 2017 г. ТОП-3 в 2018 г. замыкает дистрибьютор «Пульс» с долей 14,6%.

Источник: DSM Group

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