В 2018 финансовом году прибыль Dr. Reddy’s значительно выросла

В IV квартале 2018 финансового года объем продаж индийской фармацевтической компании Dr. Reddy’s («Д-р Редди’c») увеличился на 14% и составил 40,2 млрд индийских рупий (573 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma. Финансовый год в Индии длится с 1 апреля по 31 марта.

Прибыль за отчетный период выросла на 44% – до 4,3 млрд рупий (61 млн долл.).

Общий объем продаж дженериков вырос на 9% – до 30,4 млрд рупий (433 млн долл.).

В Северной Америке продажи дженериков увеличились на 3% – до 15 млрд рупий (214 млн долл.) на фоне лонча новых продуктов, в т.ч. аналогов препаратов Adcirca и Cialis.

На рынках стран с развивающимися экономиками квартальный объем продаж дженериков вырос на 27% – до 7 млрд рупий (100 млн долл.). В России объем продаж увеличился на 41%, в основном благодаря лончу препарата Nasivin.

В Индии объем продаж дженериков вырос на 6% – до 6,5 млрд рупий (93 млн долл.), в Европе – на 12% – до 1,9 млрд рупий (27 млн долл.).

Объем продаж фармуслуг и активных субстанций увеличился на 8% – до 6,8 млрд рупий (97 млн долл.).

За весь 2018 финансовый год объем продаж Dr. Reddy’s вырос на 8% и составил 153,8 млрд рупий (2,2 млрд долл.).

Прибыль подскочила на 92% – до 18,8 млрд рупий (2,2 млрд долл.).

Илья Дугин

pharmvestnik