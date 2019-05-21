За 2018-2019 гг. ГК «Пробиотек» успешно прошла четыре аудита качества

За 2018-2019 гг. группа компаний «Пробиотек» была одобрена как поставщик услуг по организации и проведению доклинических и клинических исследований.

В качестве аудиторов выступали четыре крупные компании, среди которых российский государственный производитель и зарубежные компании с мировым именем в области производства фармацевтических препаратов.

По итогам оценки компания признана надежным контрагентом, соблюдающим международные стандарты качества организации и проведения доклинических и клинических исследований. Производители заключили с «Пробиотек» «Соглашение о качестве», которое фиксирует требования заказчика к качеству услуг.

Аудиторы проводили оценку по критериям надлежащей клинической/лабораторной практики, а также проверяли систему менеджмента качества компании.

Кроме этого, оценивали стандартные операционные процедуры компании и их соблюдение, политику компании, квалификацию оборудования и валидацию компьютеризированных систем, а также реализацию принципов надлежащей клинической практики.

Стоит также отметить, что за 2018-2019 гг. компания успешно прошла аудит более 20 проектов биоэквивалентности, включая аналитический этап исследования, аудит многоцентрового клинического исследования и более 10 проектов доклинических исследований.

«У нас большой опыт прохождения различных аудитов как от крупных фармацевтических холдингов, так и небольших компаний. За 13 лет работы мы прошли более 15-ти таких проверок.

При этом, в отличие от других компаний, мы всегда открыты для мониторинга исследований и аудитов от наших заказчиков – помогаем разобраться в деталях выполнения проектов и отвечаем на любые вопросы.

Аудиты для нас – это возможность получить от клиентов больше комментариев и рекомендаций, чтобы повысить качество наших услуг.

Также внимательно мы относимся к рекомендациям независимых сертифицированных аудиторов, которые помогают нам исключить риски на этапе планирования услуги и повысить ее итоговое качество», – комментирует итоги аудитов Владимир Писарев, директор ГК «Пробиотек».

Источник: ГК «Пробиотек»

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