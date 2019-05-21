Опубликован проект постановления о сокращении длины криптокода

Минпромторг опубликовал проект поправок в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), утвержденное постановлением правительства № 1556 от 14 декабря 2018 г.

Поправки касаются сокращения длины электронной подписи, которая является частью криптографической защиты, до 44 символов. «Это позволит производителям лекарственных препаратов внедрить систему мониторинга в установленные ФЗ №425 сроки», – говорится в пояснительной записке.

Сейчас в постановлении правительства № 1556 указывается, что криптозащита должна содержать 88 символов. Представители фармобъединений утверждают, что для безболезненного внедрения маркировки длина кода должна быть 22 символа.

Кроме того, как ранее заявлял «ФВ», в документе предлагается исключить из кода пятую и шестую группы данных: номер серии и дату истечения срока годности, которые изначально считались дополнительными.

Также для приведения к единообразию понятийного аппарата проект постановления вносит изменения в ряд определений: «регистратор выбытия», «средство идентификации», «устройство регистрации эмиссии», «код маркировки».

Разработаны основания для отказа в выдаче кодов маркировки, а также основания для отказа в регистрации сведений о нанесении средств идентификации, дополнен перечень причин блокировки принятия системой МДЛП сведений о вводе в оборот ЛП, об обороте и (или) выводе из оборота ЛП, прописан порядок взимания платы за код маркировки в соответствии с ФЗ №488 и постановлением правительства №577 от 8 мая 2019 г.

Текст проекта опубликован на портале проектов нормативных актов 17 мая 2019 г. До 23 мая продлится независимая антикоррупционная экспертиза, а до 31 мая – общественное обсуждение проекта.

Елена Калиновская

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