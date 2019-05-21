Аптеки не смогут развиваться за счет товарных кредитов

В скором будущем фармацевтическая розница не сможет развиваться за счет товарных кредитов, аптекам придется это делать за счет собственной прибыли. Такое мнение высказал на Российском фармацевтическом форуме генеральный директор компании «Сантэнс Логистик Груп» Андрей Осипов.

Генеральный директор Solopharm Олег Жеребцов уверен, что, если речь идет о российском производителе, он должен поставлять свои препараты напрямую в аптеки. Дистрибьюторы могут понадобиться западным компаниям.

Как отметил первый заместитель генерального директора ЦВ «Протек» Владимир Малинников, на сегодняшний момент дистрибьюторы выполняют не только логистическую функцию, но и служат финансовым буфером между производителем и аптекой. Если бы рисков неплатежей не было, прямых контрактов фармкомпаний с розницей было бы больше.

Олег Жеребцов согласен: аптечные сети сейчас в тяжелом состоянии, профит от выручки не превышает 0,5%, половина аптечного бизнеса выставлена на продажу. По его мнению, причина проблем сетей в их непрозрачности. Как только они будут объединены в одно юрлицо, как только у них будет единый центр управления, они смогут привлечь капитал.

По словам Андрея Осипова, система мониторинга движения лекарственных препаратов поможет сделать взаимоотношения производителей и аптек прозрачными, тогда и финансовые риски будут совсем другими.

«Риски неплатежа останутся. Может быть перегружена полка, плюс подходят сроки, тогда товар становится неликвидным, могут быть категориальные диспропорции полки. Но с точки зрения факта продажи все упростится. Правда, вряд ли аптека сможет развиваться за счет товарных кредитов, ей придется расти за свой счет», – считает он. Впрочем, он также считает, что прозрачность аптек позволит привлечь стратегических инвесторов.

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Елена Калиновская

pharmvestnik