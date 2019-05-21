ПФК «Обновление» пытается пресечь продажу косметической продукции на основе препарата серебра

В начале мая ПФК «Обновление» разослала аптечным организациям письмо с предупреждением о последствиях реализации назальных спреев, зарегистрированных в качестве косметического средства и содержащих в своем составе протеинат серебра. Лекарственный препарат Сиалор в форме спрея на основе того же действующего вещества производит само «Обновление». Ранее по этому поводу компания обращалась в Роспотребнадзор.

В письме аптечным организациям (есть в распоряжении Vademecum) компания называет четыре косметических средства, маркировка которых содержит указание о возможном применении взрослыми и детьми, но не упоминает противопоказаний. Это Ринилор (серебра протеинат) производства «Татхимфармпрепараты», Витаргол Форте (протаргол) от НПЦ «Элюсан», Lekstore – раствор протаргола (серебра протеинат 2%) и ПротаЛор (протаргол 2%) от компании «Эско-Фарм» из Армении, Солор (серебра протеинат) от «ВитаМед».

Согласно официальной инструкции к лекарственному препарату Сиалор использование 2% протеината серебра противопоказано при беременности, лактации, а также у детей до 3 лет.

В ответ на обращение ПФК «Обновление» региональные подразделения и центральный аппарат Роспотребнадзора подтвердили недопустимость использования соединений серебра в составе косметических средств и заявили о возможном применении административных санкций в отношении нарушителей. Размер штрафов, который грозит при нарушении требований безопасности косметической продукции, составляет от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

Продажи лекарственного препарата Сиалор, по данным DSM Group, в 2018 году достигли объема 909 млн рублей в денежном выражении и 3,62 млн в упаковках.

vademec