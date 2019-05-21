ВЦИОМ: аллергия на лекарства есть у 25% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что чаще всего вызывает у аллергию у россиян. На первом месте оказались растения (26%), далее следуют лекарства (25%).

Опрос проводился в мае 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

Каждый пятый респондент сообщил об аллергии на продукты питания и пыль (по 22%), каждый десятый (12%) – на шерсть домашних животных. По мнению 60% опрошенных, развитию у человека аллергии способствуют плохая экология, низкое качество продуктов (42%), наследственная предрасположенность (41%) и сбой иммунной системы (40%). Боле половины (63%) участников опроса считают, что людей с аллергией становится все больше.

Нередко граждане даже не знают о том, что у них есть аллергия на те или иные препараты, иногда это незнание может привести к летальному исходу. По данным Росздравнадзора, в 2015 году в России после инъекций лидокаина погибли 33 пациента стоматологических клиник – во всех случаях было зарегистрировано токсическое воздействие препарата на сердце, а медики не были готовы оказать экстренную помощь пациенту.

В 2016 году депутат Госдумы Николай Герасименко предлагал Минздраву РФ ввести в российских поликлиниках обязательное тестирование пациентов на аллергическую реакцию перед анестезией, так как действующая практика введения анестетиков ставит под угрозу «жизнь и здоровье миллионов граждан».

Источник: ВЦИОМ

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