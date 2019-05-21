«Нутрицевтика – беспроигрышный выбор для всех участников лечебного процесса»

Российские пациенты испытывают дефицит врачебных рекомендаций и назначений по использованию нутрицевтических препаратов. Об этом вице-президент по развитию бизнеса ГК «Биотэк» Александр Итин рассказал на конгрессе Vademecum 4P Medicine «Превентивная медицина в структуре здравоохранения России».

Пациенты с хроническими заболеваниями зачастую не получают от врачей всего объема информации и рекомендаций по использованию возможностей различной медикаментозной и немедикаментозной терапии. Медики зачастую ограничены клиническими рекомендациями по лечению того или иного заболевания, которые актуальны как раз для острого периода течения болезни, тогда как на стадии становления ремиссии и неполной ремиссии следует подключать применение нутрицевтических препаратов и БАДов, а на стадии полной ремиссии начать употребление лечебного питания, описал процесс Александр Итин.

Нутрицевтика в полноценной терапевтической схеме занимает, по мнению эксперта, некое промежуточное положение между БАДами и лекарственными средствами. Ключевая роль БАДов в данном случае – восполнение суточной нормы потребления незаменимых микронутриентов, витаминов и минералов. Им так же, как и лекарственным средствам свойственно селективное влияние на мишени.

Нутрицевтические препараты с БАДами роднит натуральное происхождение – они также производятся из природного сырья, а с лекарственными препаратами – фармакопейная чистота используемых активных фармацевтических ингредиентов и строгое нормирование дозировки.

В отличие от лекарственных средств, для регистрации которых Минздравом РФ необходимо проведение клинических испытаний, ввод в оборот нутрицевтических препаратов регулируется Роспотребнадзором. Их сертификации предшествует ряд исследований, которые подтверждают безопасность и качество таких средств.

Портфель нутрицевтических препаратов, объясняет Александр Итин, может формироваться на основе двух подходов. Первый – популяционный, при котором комплекс препаратов адресован всему населению (обогащенная пищевая продукция, рационы питания организованных коллективов), и второй – персонализированный – нацеленный на определенные группы населения как часть превентивной медицины.

Оба этих подхода используются в созданной ГК «Биотэк» нутрицевтической программе «Ренессанс», представляющей собой сбалансированные комплексные многокомпонентные составы. Нутрицевтические препараты программы разработаны научно-техническим советом группы совместно с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами с учетом особенностей питания населения России. «Ренессанс» включает в себя как общеукрепляющие комплексы витаминов и минералов, так и компоненты, решающие определенные задачи – например, удовлетворение потребностей в витаминах и минералах организма беременных и кормящих матерей.

«Нутрицевтика – это беспроигрышный выбор для всех участников лечебного процесса, – говорит Итин. – Пациент сможет получить тот же эффект, который дают безрецептурные лекарственные средства, но при сравнительно большей безопасности, и перейти от «химии» к «экологии». Врачи первой линии смогут уменьшить функциональные расстройства пациентов и их тревогу за состояние собственного здоровья, удовлетворить потребность пациентов в назначениях. Это позволит также снизить нагрузку на систему здравоохранения, предоставив идеальные решения для профилактики и реабилитации основных соматических заболеваний».

Компания «Биотэк» основана в 1991 году Борисом Шпигелем. Специализируется на фармдистрибуции, разработке и производстве лекарственных препаратов, специализированного питания, нутрицевтических препаратов, дезинфицирующих средств, фармсубстанций, ветеринарных препаратов и кормовых добавок. В структуру группы входят производственные площадки «Марбиофарм» в Йошкар-Оле, «Биодез» в Московской области, МПДФК «Биотэк» в Москве.

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