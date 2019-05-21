Сооснователь «Ангиолайна» не смог оспорить продажу 200 тысяч акций компании

Совладелец новосибирского производителя медизделий для интервенционной хирургии «Ангиолайн» Алексей Французов не смог оспорить в суде сделку по продаже 20,5% пакета акций стоимостью 150 млн рублей Наталье Лебедевой, которая получила ценные бумаги в 2013 году, будучи членом совета директоров компании, а в ноябре 2017 года продала их ГК «Абсолют» миллиардера Александра Светакова.

Арбитражный суд Новосибирской области посчитал, что на момент сделки Французов полностью осознавал, кто выступает покупателем акций, и мог оспорить процесс продажи акций, однако не препятствовал процессу, а иск подал после истечения срока исковой давности, только после начала корпоративного конфликта в конце 2017 года.

В результате суд применил принцип «эстоппель», чтобы воспрепятствовать Алексею Французову получить «преимущества и выгоду» вследствие своей же непоследовательности в поведении, тогда как другая сторона «добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию».

В «Ангиолайне» отказались комментировать решение суда.

В конце 2017 года бывший член совета директоров Наталья Лебедева продала пакет более чем в 20% акций ГК «Абсолют» миллиардера Александра Светакова. В это же время «Ангиолайн» провел допэмиссию акций, выпустив дополнительно 1,9 млн ценных бумаг.

В начале 2018 года представители ГК «Абсолют» и Лебедева подали ряд исков в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием наложить арест на выпущенные акции. В результате «Абсолюту» удалось получить часть финансовых документов, затем, в ноябре 2018 года, наложить арест на 1,9 млн акций АО «Ангиолайн» общей стоимостью 142,5 млн рублей.

В свою очередь Алексей Французов подал иск в Новосибирский арбитражный суд с требованием признать первичную сделку по продаже 200 тысяч акций «Ангиолайна» Наталье Лебедевой в 2013 году и все последующие сделки по продаже этих акций недействительными. В иске Французов просил суд арестовать акции в рамках обеспечительных мер, запретить ей переоформлять акции и лишить права голоса на собрании акционеров. Арбитраж на заседании в начале декабря 2018 года отказал заявителю в аресте пакета акций.

Параллельно основатели «Ангиолайна» Андрей Кудряшов и Алексей Французов переоформили основной актив – ООО «Ангиолайн» – на подконтрольную им компанию ООО «Латрек», а затем – на ООО «Эврон», принадлежащее Андрею Кудряшову (75%) и совладельцу биофармацевтической ГК SFM Андрею Артамонову (25%). В марте 2019 года ГК «Абсолют» заявила о намерении выйти из проекта «Ангиолайн» в связи «с повышенными рисками», а в конце апреля 2019 года юрлицо АО «Ангиолайн» начало процедуру ликвидации.

Подробнее о корпоративном конфликте – в материале Vademecum.

Источник: Арбитражный суд Новосибирской области

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