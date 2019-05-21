Ключевые риски реализации проектов по маркировке лекарств для производителей, аптек и ЛПУ

Взгляд на основную проблематику со стороны разработчика программного обеспечения в текущем статусе готовности индустрии к маркировке лекарственных препаратов, основные тенденции развития международных систем прослеживаемости, а также футуристический прогноз развития событий на российском фармрынке представил директор по продукту Tracepharm, к.э.н. Дмитрий Баглей в своем докладе на Российском фармацевтическом форуме Адама Смита в Санкт-Петербурге.

Готовность участников оборота лекарств, по мнению экспертов Tracepharm, оставляет желать лучшего, учитывая, что до промышленного запуска системы маркировки лекарственных препаратов (СМДЛП) остается все меньше и меньше времени. Ожидается, что уже с июля производители 7ВЗН начнут в обязательном порядке передавать данные о вводе препаратов в оборот.

По мнению экспертов Tracepharm, среди ключевых рисков для производителей (сюда же можно отнести и импортеров):

высокая волатильность требований со стороны государственной системы (было выпущено более 28 версий функциональной модели системы прослеживаемости);

отсутствие необходимых данных в учетных системах участников и автоматизации ряда процессов;

наличие разных систем с разнородными данными;

недостаток компетентных ИТ-специалистов и опыта реализации подобных проектов не только в России, но и в мире;

длительные закупочные процедуры у компаний (более 6 месяцев);

особенности организации архитектурного контроля за проектами.

Для аптечных и медицинских организаций рисков не меньше:

большое число поставщиков;

ассортиментная матрица с наличием не только маркированных товаров в составе поставке;

отсутствие связанности устанавливаемых модулей маркировки с системами электронного документооборота;

увеличение внешних систем и сервисов, с которыми необходимо осуществлять взаимодействие, что повышает сложность самих бэк-эндовых учетных систем, а также требования к персоналу, обеспечивающему их обслуживание;

разнородные справочные данные о товарах;

примитивные адаптеры, обеспечивающие соединение с ФГИС МДЛП;

отсутствие систематизированных детальных методических руководств для обработки исключительных ситуаций, которые могут возникнуть на этапе приемки и обработки продукции.

Однако команде Tracepharm удалось не только создать решение для участников фармрынка, но также в рамках проводимого эксперимента выйти на идеальный цикл разработки и выпуска плановых релизов. Это означает, что в будущем вокруг созданной Tracepharm интеграционной платформы будет появляться все больше и больше сервисов.

«Мы создали ряд программных продуктов для поставщика логистических услуг, учитывая все особенности логистических процессов от производителя до розничного клиента. Также одни из первых смогли обеспечить интеграцию нашего решения с контуром опытной эксплуатации ФГИС МДЛП для импортеров. Для корректной обработки трансформаций мы разработали пару технологических сервисов, относимых к так называемым ноу-хау, на которые в ближайшее время мы планируем зарегистрировать патенты. Правильный выбор архитектуры создаваемых микросервисов заложил фундамент не просто для адаптеров, а для целой интеграционной платформы, которую уже в этом году мы планируем распространить на организации розничной торговли», – пояснил Дмитрий Баглей.

По мнению экспертов Tracepharm, создание и запуск ФГИС МДЛП даст мощнейший толчок для развития ИТ-сервисов в фарме, что в перспективе ближайших шести лет переведет отношения между производителями, аптечными и медицинскими организациями, а также пациентами в онлайн режим.

Источник: ГК «Сантэнс»

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