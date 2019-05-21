В Ростове-на-Дону владельцы продолжают избавляться от аптек

Объявления о продаже трех готовых аптечных предприятий появились за последний месяц на портале «Авито» в разделе «Продажа готового бизнеса». Стоимость предложения колеблется от 800 тыс. до 1,8 млн руб.

Самую низкую цену (800 тыс. руб.) просят за аптеку со стажем работы 3 года, которая находится на улице с высоким трафиком. Площадь торгового зала превышает 65 кв. м, также имеются кабинеты для работы руководителей и складское помещение. Практически по соседству можно приобрести аптеку «помоложе» (чуть больше 1 года) за 1,8 млн руб. При этом в объявлении отсутствует подробная информация о том, что включено в эту стоимость. За 1,6 млн руб. выставлена на продажу аптека в центре Ростова-на-Дону площадью 55 кв. м. В ценник включен товарный остаток на сумму 1,1 млн руб. Во всех трех случаях авторы объявлений указывают на доступность арендной платы.

Для сравнения в соседнем Таганроге за 1,5 млн руб. можно купить две аптеки, расположенные рядом с торговыми центрами, с товарным остатком на 300 тыс. руб.

Таким образом, процесс ухода с рынка одиночных аптек, которым сложнее всего конкурировать с дискаунтерами и тем более с фармацевтическими розничными сетями, все еще продолжается. По данным DSM Group, процессы объединений, слияний и поглощений в последние три года коснулись в большей мере ТОП-10, что привело к росту концентрации на 20% в этом сегменте. По итогам 2018 г. совокупно ТОП-20 игроков управляют более 58% всех аптечных точек России.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik