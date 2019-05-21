Ethicon отзывает с рынка хирургические степлеры

FDA предупредило о рисках развития серьезных осложнений вплоть до летального исхода при применении хирургических степлеров производства компании Ethicon («Этикон»), входящей в группу Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), сообщает Reuters.

Отзыву, инициированному в начале апреля компанией-производителем, подлежат 92496 изделий.

В компании подтвердили два случая развития тяжелых осложнений, связанных с применением этих степлеров.

Хирургические степлеры относятся классу I, в который входят медизделия и устройства и изделия с низким риском, не требующие одобрения до выхода на рынок. Степлеры применяются при операциях на желудочно-кишечном тракте.

Консультационный комитет FDA на своем собрании 30 мая должен решить вопрос о целесообразности переквалификации хирургических степлеров в изделия класса II (умеренного риска), от производителей которых требуется предпродажное уведомление регулятора, который будет регулировать оборот изделия.

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Илья Дугин

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