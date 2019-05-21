Катерина Погодина стала победительницей в номинации «Фарма» конкурса «Деловые женщины 2019»

Катерина Погодина, управляющий директор Janssen («Янссен»), фармацевтического подразделения Johnson&Johnson («Джонсон & Джонсон»), в России и СНГ, стала победительницей конкурса «Деловые женщины 2019» в номинации «Фарма».

«Наша страна может гордиться тем количеством женщин-лидеров бизнеса разных сфер, масштабов и географии, которые своей работой и энтузиазмом улучшают жизнь окружающих – жителей одного города или всей страны, — отметила она, принимая награду. — Я рада быть частью этого комьюнити успешных и открытых к новому профессионалов и получить признание независимых экспертов за ту работу, которую я уже долгие годы делаю и продолжу делать на благо российских пациентов совместно с командой вовлеченных профессионалов нашей компании».

Катерина Погодина начала свою карьеру в Janssen в 2001 году, занимая позиции в командах продаж, маркетинга и организации доступа препаратов на рынок. С 2010 года она входит в состав Совета директоров компании в России, в 2015 году была назначена исполнительным директором Janssen в России.

С 2017 года Катерина является управляющим директором Janssen Россия и СНГ. В апреле 2019 года назначена генеральным директором ООО «Джонсон & Джонсон». Она также входит в состав совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) с 2015 года.

Конкурс «Деловые женщины» организуется компанией EY в рамках глобальной инициативы по поддержке женского предпринимательства и карьерного продвижения женщин. Впервые конкурс прошел в России в 2013 году.

В этом году в конкурсе приняли участие 64 бизнес-леди из девяти регионов России. Среди финалистов в номинации «Фарма» — генеральный директор компании Boiron («Буарон») Ирина Никулина, директор по маркетингу компании «Герофарм» Марина Рыкова, а также основатели проекта Pharmznanie Елена Ватутина и Мария Рябуха.

Фото: janssen.com

Сергей Рякин

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