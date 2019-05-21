Специалистам фармпроизводства платят больше, чем нефтяникам

По данным Службы исследований HeadHunter, специалисты, занятые на производстве лекарственных препаратов и медицинских изделий, зарабатывают больше своих коллег, работающих на производственных предприятиях в других секторах российского рынка.

Как показывают представленные HH результаты исследований, средний совокупный доход работников уровня «специалист» на фармацевтическом и медицинском производстве составляет 47,1 тыс. руб. И по этому показателю фарма и медтех лидируют в списке исследуемых 23 сфер деятельности.

На втором месте со средним доходом в 42,9 тыс. руб. – специалисты, занятые на бурильных работах, добыче нефти, природных ископаемых.

Тройку лидеров замыкают специалисты по производству химических продуктов и волокон, лаков и красок. Таким работникам платят в среднем 42,8 тыс. руб.

Внизу рейтинга – производство текстиля, кожи, меха и изделий из них (24,4 тыс. рублей) и упаковка (22,8 тыс. руб.).

Размер средней зарплаты производственников отличается не только по разным сферам, но и по регионам. Выше всего доход специалиста производства в Москве (в целом по рынку 57 тыс. руб.), самый низкий показатель – у Ижевска, где средняя зарплата составляет всего 20 тыс. руб.

По данным HH, совокупный доход работников производства в целом по России на начальном уровне составляет 34,5 тыс. руб. Работник уровня «специалист» получает в среднем 48,4 тыс., ведущий специалист – 50,1 тыс., линейный руководитель (отдела, группы) – 97,6 тыс., руководитель подразделения – 202,7 тыс. руб.

«Последние три года виден небольшой рост зарплат в сфере производства – эта тенденция сохраняется, – комментирует Мария Игнатова, руководитель Службы исследований HeadHunter. – Количество вакансий в сфере производства в последние три года растет и составляет сейчас 11% от всего кадрового рынка».

Фото: ru.depositphotos.com

Наталья Маскина

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