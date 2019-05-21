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В Кыргызстане дополнен перечень лекарств, освобожденных от уплаты НДС

Правительство внесло дополнение в постановление «Об утверждении Перечня лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики».

В частности, перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию КР, дополнен вакцинами для людей.

В Перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте в КР, включающий в себя 161 позицию, например входят:

  • Кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон)
  • Пенициллины и их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты; соли этих соединений
  • Иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии, прочие
  • Вакцины для людей
  • Лекарственные средства, содержащие инсулин
  • Лекарственные средства, прочие, содержащие противомалярийные активные (действующие вещества), указанные в примечании к субпозициям 2 к данной группе
  • Среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности микроорганизмов
  • Оборудование гемодиализное (искусственные почки, аппараты искусственной почки и диализаторы)
  • и прочее.
ИСТОЧНИК: TAZABEK

gmpnews

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Май 20, 2019 | Просмотров: 76