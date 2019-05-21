В Кыргызстане дополнен перечень лекарств, освобожденных от уплаты НДС

Правительство внесло дополнение в постановление «Об утверждении Перечня лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики».

В частности, перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию КР, дополнен вакцинами для людей.

В Перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте в КР, включающий в себя 161 позицию, например входят: