В Кыргызстане дополнен перечень лекарств, освобожденных от уплаты НДС

Правительство внесло дополнение в постановление «Об утверждении Перечня лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики».
В частности, перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию КР, дополнен вакцинами для людей.
В Перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте в КР, включающий в себя 161 позицию, например входят:
- Кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон)
- Пенициллины и их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты; соли этих соединений
- Иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии, прочие
- Вакцины для людей
- Лекарственные средства, содержащие инсулин
- Лекарственные средства, прочие, содержащие противомалярийные активные (действующие вещества), указанные в примечании к субпозициям 2 к данной группе
- Среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности микроорганизмов
- Оборудование гемодиализное (искусственные почки, аппараты искусственной почки и диализаторы)
- и прочее.