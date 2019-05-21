Российской фарме нужны четкие критерии по регистрации ЛП с истекающим сроком патента

Омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов призывает законодательно поддержать российские фармкомпании, выпускающие аналоги инновационных лекарств, в спорах с зарубежными конкурентами. Он просит депутатов Госдумы заняться проблемой отсутствия четких критериев, по которым Роспатент должен регистрировать разработки с истекающими сроками патентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Семенова.

В своем письме Анатолий Семенов сообщает спикеру Госдумы Вячеславу Володину о конфликтах вокруг интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли и просит парламент заняться вопросом. Из письма следует, что поводом для обращения стала жалоба гендиректора российского «Фармасинтеза» Александра Кейко. Этой компании принадлежит один из аналогов противоопухолевого препарата капецитабин. Оригинальное лекарство кселода разработано швейцарской Roche, но срок патентной защиты на него истек. Позже свой аналог разработала аргентинская Tuteur S.A.C.I.F.I.A., зарегистрировав патент на способ изготовления.

В письме омбудсмена отмечается, что лекарство «Фармасинтеза» разработано и прошло клинические испытания до того, как зарубежный производитель подал патентную заявку. Но несмотря на это, в ноябре 2018 года Tuteur подала в арбитражный суд заявление к «Фармасинтезу» о защите исключительного права на изобретение и взыскании 855,7 млн руб. компенсации.

Анатолий Семенов утверждает, что российская компания пыталась добиться отмены исключительного права Tuteur в Роспатенте, но ведомство отказало. Аналоги капецитабина есть у девяти других российских производителей, и действие патента Tuteur ставит их всех под угрозу банкротства, следует из письма. В зоне риска, в частности, структура «Р-фарм» — «Технология лекарств», «Биокад», и «Натива».

Роспатент одобряет более 75% полученных заявок, тогда как в ряде других стран этот показатель ниже 50%, говорится в письме. Это косвенно подтверждает, что ведомство регистрирует разработки, считающиеся в других государствах неохраноспособными, пояснил Анатолий Семенов. По его мнению, такая ситуация «парализует деятельность российской фармацевтической промышленности».

В Роспатенте признают существование проблемы. Представитель ведомства Татьяна Эриванцева заявила, что сейчас готовятся изменения в нормативные акты, вводящие более строгие положения касательно того, какие изобретения подлежат патентованию. Она также добавила, что патент Tuteur на способ изготовления капецитабина, в оспаривании которого было отказано «Фармасинтезу», не препятствует продажам аналога российской компании.

gmpnews