На включение в перечень ЖНВЛП претендуют 27 новых МНН

Министерство здравоохранения опубликовало перечень заявок, прошедших документальную экспертизу на включение лекарственных препаратов в перечни на следующий год. Документ опубликован 17 мая на сайте Минздрава.

Прохождение экспертизы означает, что заявки будут рассмотрены на заседании комиссии министерства по формированию перечней, но не гарантирует их окончательного одобрения.

На включение в ЖНВЛП претендуют 27 новых препаратов и 5 новых лекарственных форм уже существующих позиций:

МНН Лекарственная форма Инсулин лизпро раствор для подкожного введения (новая лекарственная форма) Инсулин гларгин + ликсисенатид раствор для подкожного введения Мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой Пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения Цефтолозан + тазобактам порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий Цефтазидим + [авибактам] порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий Глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой Гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой Паливизумаб раствор для внутримышечного введения (новая лекарственная форма) Винфлунин концентрат для приготовления раствора для инфузий Рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий Элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий Акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой Алектиниб капсулы Бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой Осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой Палбоциклиб капсулы Венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой Абиратерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой (новая лекарственная форма) Барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой Иксекизумаб раствор для подкожного введения Нетакимаб раствор для подкожного введения Сарилумаб раствор для подкожного введения Дексфлуран жидкость для ингаляций Леводопа + [карбидопа] гель для интестинального введения (новая лекарственная форма) Карипразин гель для интестинального введения (новая лекарственная форма) Карипразин капсулы Бенрализумаб раствор для подкожного введения Реслизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий Дупилумаб раствор для подкожного введения Гадотеридол раствор для внутривенного введения Полимиксин В порошок для приготовления раствора для инъекций

Кроме этого, комиссия Минздрава рассмотрит заявки на исключение из ЖНВЛП 11 лекарственных форм и одного препарата:

МНН Лекарственная форма Лоперамид таблетки-лиофилизат (лекарственная форма) Азитромицин капсулы (лекарственная форма) Тобрамицин капли глазные (лекарственная форма) Иммуноглобулин человека противостолбнячный раствор для внутримышечного введения Лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (лекарственная форма) Кетопрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой (лекарственная форма) Гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой Цитиколин раствор для приема внутрь (лекарственная форма) Ксилометазолин спрей назальный дозированный (лекарственная форма) Ацетилцистеин таблетки шипучие (лекарственная форма) Цетиризин капли для приема внутрь (лекарственная форма) Цетиризин таблетки, покрытые пленочной оболочкой (лекарственная форма)

Заседания комиссии, на которых будут рассмотрены заявки, пройдут 10 августа и 10 ноября. Ранее Минздрав уже одобрил включение в ЖНВЛП на следующий год двух новых препаратов.

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