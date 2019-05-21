Компания «Фармасинтез» вошла в десятку ведущих производителей по объему госпитальных закупок

ГК «Фармасинтез» вошла в топ-10 ведущих производителей по объему госпитальных закупок. Рейтинг был составлен группой компаний «Ремедиум» и Ассоциацией международных фармацевтических производителей по данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ.

Согласно представленным данным объем госпитального рынка России по итогам 2018 г. составил 701,707 млн упаковок. По данным рейтинга ГК «Фармасинтез» сохранила свои позиции и заняла четвертое место в десятке ведущих производителей по объему госпитальных закупок. В 2017 году доля компании в общем объеме госпитальных закупок составляла 3,7 %, в 2018 она стала равна 4,5%.

ГК «Фармасинтез» — крупнейший в России производитель социально значимых лекарств. Компания специализируется на разработке и производстве противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных, сахароснижающих препаратов и антибиотиков. «Фармасинтез» – лидер по производству антиретровирусных и противотуберкулезных препаратов. Выпускает практически все зарегистрированные в России противотуберкулезные лекарственные средства, включая препараты нового поколения, является держателем самого большого в стране портфеля сахароснижающих препаратов для лечения сахарного диабета второго типа Продуктовый портфель компании насчитывает более 145 наименований лекарственных препаратов. С 2016 года «Фармасинтез» входит в тройку самых быстроразвивающихся российских фармацевтических компаний. Принимая активное участие в реализации государственных программ, «Фармасинтез» зарекомендовал себя как надежный партнер, готовый всегда поддерживать стратегию развития правительства РФ и достигать высоких результатов в программе Фарма-2020.

gmpnews