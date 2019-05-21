Минпромторг рассматривает заявку на заключение СПИК с «Активным компонентом»

Об этом сообщил Сергей Цыб, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ, в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Сейчас рассматривается вопрос по возможному заключению специнвестконтракта с компанией «Активный компонент». Это петербургская компания, и они такую заявку нам направили», — сказал он.

Цыб уточнил, что в настоящее время Минпромторг заключил два специнвестконтракта с фармкомпаниями Петербурга — «Биокад» и «Герафарм».

АО «Активный Компонент» является отечественным производителем активных фармацевтических субстанций. Производственные мощности компании располагаются в поселке Металлострой (Санкт-Петербург). Основными направлениями деятельности предприятия являются промышленная разработка и производство дженериковых и оригинальных активных фармацевтических субстанций.

СПИК 2.0, который должен заработать в 2019 году, можно будет заключить только на условиях внедрения в России уникальных технологий и продуктов.

Общий бюджет на поддержку фармацевтической отрасли в рамках госпрограммы «Фарма» превысил 25 млрд рублей.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews