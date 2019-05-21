Реклама препарата содержала несоответствующие действительности сведения

Комиссия ФАС России признала рекламу «Утрожестана» ненадлежащей, поскольку в ней содержится гарантия безопасности и эффективности, а информация о природе препарата и его характеристиках не соответствует действительности, что является нарушением Закона о рекламе.

Законом о рекламе установлены требования к рекламе лекарственных препаратов, однако ООО «Безен Хелскеа РУС» при рекламировании лекарства «Утрожестан» в специализированных медицинских изданиях «Акушерство и гинекология» и «Вопросы репродукции» пренебрегло ими.

В рекламе сообщается:

«…С «Утрожестаном» вы получаете больше! <…> Эффективное сохранение беременности <…> Безопасен для матери и плода…»

Сообщения «эффективное сохранение беременности» и «безопасен для матери и плода» дают основание полагать, что реклама гарантирует положительное действие, безопасность средства для матери и плода, что прямо запрещено Законом о рекламе.

Далее в рекламе приведена краткая инструкция по применению лекарственного препарата, предупреждение о наличии противопоказаний, изображения упаковок, а также сообщение о том, что активным веществом препарата является прогестерон натуральный микронизированный.

Вместе с тем согласно инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата «Утрожестан», его активным веществом является прогестерон микронизированный, кроме того применение данного препарата противопоказано в период грудного вскармливания. То есть реклама содержит несоответствующие действительности сведения о природе препарата, что также нарушает требования Закона о рекламе.

Комиссия ФАС России выдала ООО «Безен Хелскеа РУС» как рекламодателю предписание об устранении нарушений, которые путем недостоверной рекламы вводили потребителей препарата в заблуждение, а также гарантировали его эффективность.

Документы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Справка:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

Согласно пункту 2 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведения о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара.

В соответствии с регистрационным удостоверением № ЛС-000186 от 13.10.2009 «Утрожестан» зарегистрирован в качестве лекарственного препарата.

В соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона «О рекламе» рекламодатель несет ответственность за нарушение требований, установленных частью 3 статьи 5, частью 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе».

gmpnews