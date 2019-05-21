Пациенты больше доверяют соцсетям, чем сайтам фармкомпаний

Пользователи интернета рассматривают Facebook, Instagram и Twitter в качестве первого источника информации в сфере здравоохранения, пишет профильный портал MM&M.

За соцсетями по количеству просмотров следуют специализированные сайты, например, WebMD, порталы пациентских организаций, врачей, пациентские блоги и YouTube. И только 3% пользователей предпочитают официальные сайты производителей лекарств.

«Всем известно, что уровень доверия фармотрасли остается одним из больных вопросов, – говорит директор по стратегии аналитической компании Wego Health Дэвид Голдсмит. – В деле привлечения пациентов к участию в процессе терапии именно доверие стоит во главе угла».

Пациенты склонны доверять блоггерам, ведущим популярные интернет-сайты по различным заболеваниям. Несмотря на то, что их мнение не всегда научно, блоггеры оказывают влияние на выбор пациентов в различных медицинских вопросах, в т. ч. лекарственной терапии. Блоггеры не обращаются к фармотрасли за поддержкой, а во многих случаях они ее и не получили бы. Зачастую сайты фармкомпаний представляют собой маркетинговое послание, являясь видоизмененной версией телерекламы. Пациентам нужно вовсе не это.

Организации по защите прав пациентов, пациентские группы и врачи чаще привлекают последователей, чем фармпроизводители. Согласно результатам исследования с участием 412 пациентов с различными заболеваниями, проведенного Wego Health в феврале 2019 г., девять из десяти респондентов первым делом обращаются на сайты пациентских организаций, и только 10% – на сайты фармацевтических компаний.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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