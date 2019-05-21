Track&Trace система R&D Центра 1 EN будет установлена в demo-центре для фарм-специалистов

По данным ЦРПТ на 16 мая, в системе зарегистрировано всего 17 000 участников и 2 635 лекарственных препаратов. С момента старта эксперимента промаркировано 22,4 млн упаковок.

Эти показатели критично малы, и все больше экспертов и участников рынка прогнозируют перенос сроков внедрения маркировки. А многие на это даже надеются.

Изменение заявленных сроков зависит не только от решения по сокращению длины криптокода до 22 символа. Ведь несмотря на хорошие показатели пилотного проекта, реальность такова, что не все участники рынка обладают ресурсом, знаниями и практическими инструментами для внедрения Track&Trace.

В сообществе звучат мнения о том, что более 50% производителей на территории России даже не начали процесс подготовки к маркировке, часть из-за дефицита средств, часть из-за неподходящей конфигурации упаковки, часть из-за неготовности к изменению бизнес-процессов.

Именно поэтому R&D центр 1 EN (входит в Original Group) дал согласие на использование своего оборудование для сериализации, агрегации и проведению складских операций, а также ПО в учебном центре, который будет создан на базе Сеченовского института.

Сейчас команда 1 EN и Track&Trace Educational Center обсуждают детали практического учебного курса для топ-менеджмента и специалистов участников оборота криптомаркированных ЛП на базе Track&Trace Demo Center.

Если эксперты окажутся правы, то знакомство фармы с новым классом программного обеспечения Track&Trace, позволяющим преобразовать инфраструктуру предприятия и сделать бизнес-процессы стройными, продолжится до июня 2020.

Источник: Original Group

pharmvestnik