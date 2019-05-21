«Катрен» опубликовал маркетинговый годовой отчет за 2018 год

ОАО «Катрен» опубликовало на своем сайте www.katrengroup.ru маркетинговый годовой отчет об итогах деятельности холдинга за 2018 г.

В документе представлены ключевые направления и основные показатели работы каждой компании, входящей в состав организации.

Как отмечает в своем обращении генеральный директор ОАО «Катрен» Владимир Спиридонов, на российском фармрынке в 2018 г. в целом сохранялись тенденции 2017 г. «Рынок растет сдержанно: годовой прирост лекарственного сегмента в упаковках составил 1,5 %. В целом за последние пять лет динамика фармацевтического рынка сократилась в шесть раз. Ключевые проекты и планы Группы компаний в 2019 г. останутся неизменными: максимизировать прибыль с сохранением своей доли на российском и украинском оптовых рынках, в Республике Казахстан и Республике Беларусь — увеличить долю на рынке, не теряя прибыльности. Группа компаний «Катрен» по-прежнему будет развиваться, неизменно соблюдая высокие стандарты качества работы, принципы надежности и профессионализма».

Выручка ГК составила 232 млрд руб., чистая прибыль – 2,8 млрд руб.

Финансовая отчетность за 2018 г. подтверждена независимым аудитором «Делойт».

Отчет опубликован на сайте холдинга в разделе «О Группе / Годовой маркетинговый отчет», а также доступен по ссылке.

Маркетинговый годовой отчет не является годовым отчетом в соответствии с требованиями гл. 70 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Текст годового отчета, подготовленный в соответствии с данными требованиями, будет опубликован на этой странице после его утверждения общим собранием акционеров.

Справка о компании



ОАО «Катрен» является холдинговой компанией Группы, осуществляющей деятельность на фармацевтических рынках в сегментах дистрибьюции и розницы. Основной бизнес сосредоточен в Российской Федерации, также ОАО «Катрен» является фармацевтическим дистрибьютором на Украине, в Республике Казахстан и Республике Беларусь.

Источник: ОАО НПК «Катрен»

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