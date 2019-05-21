AbbVie предлагает скидки на Humira в помощь лончу препарата Skyrizi

Компания AbbVie («ЭббВи») строит большие планы в отношении «последователей» блокбастера Humira – препаратов Skyrizi и upadacitinib; один из аналитиков отмечает, что в самом начале лонча Skyrizi для лечения псориаза компания предложила скидки на Humira, чтобы обеспечить новому препарату благоприятное мнение «формулярных» экспертов и включение в формулярные списки, сообщает FiercePharma.

В послании к клиентам аналитика компании Bernstein Ронни Гэла говорится, что в сегментах иммунопрепаратов и противовоспалительных средств AbbVie предлагает скидку 5-10% на свой флагманский препарат, чтобы обеспечить выгодное позиционирование препарату Skyrizi, одобренному в прошлом месяце. Аналитик добавляет, что фармпроизводитель, по всей вероятности, увеличит размер скидок после того, как будет одобрен его препарат upadacitinib.

По итогам интервью с несколькими компаниями, обеспечивающими оплату препаратов в системе здравоохранения, Гэл пришел к выводу, что для Skyrizi станет огромным вызовом обеспечение позиционирования в качестве «препарата предпочтения» на фоне лекарственных средств с устоявшейся репутацией, но в случае успеха это может послужить сигналом к «ценовой войне».

В прошлом году объем продаж Humira составил почти 20 млрд. долл., но по мере приближения конкуренции со стороны биосимиляров (ожидается, что она начнется в 2023 г.) AbbVie все больше стремится обеспечить рост продаж своих новых препаратов. Во время апрельской телеконференции генеральный директор AbbVie Ричард Гонсалес сообщил, что в компании ожидают «быстрого и широкого» включения Skyrizi в формулярные списки и рассматривают данный препарат как инструмент обеспечения «многомиллиардных пиковых продаж».

Фото: axios.com

Татьяна Кублицкая

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