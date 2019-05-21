Акции Bristol-Myers Squibb падают на фоне пессимизма относительно сделки с Celgene

Акции американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») снизились на 1% из-за возрастающего пессимизма касательно преимуществ сделки по приобретению биотехнологической компании Celgene («Селджен»), сообщает FirstWord Pharma.

В течение текущего года курс акций компании снизился почти на 10%. При этом индекс сферы здравоохранения вырос на 2,2%.

По словам аналитика компании Argus Research Дэвида Тунга, существуют очень серьезные опасения относительно перспектив развития BMS. Прежде всего, аналитика волнует потеря патентной защиты на блокбастер Revlimid в 2026 г. Он прогнозирует, что это станет значительной проблемой для Bristol-Myers Squibb после сделки.

Крое того, г-н Тунг отмечает снижение объема продаж препарата Opdivo, а также наличие у объединенной компании долговых обязательств в размере 45 млрд долл.

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Илья Дугин

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