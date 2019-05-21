Keytruda не достигает основной цели в КИ у леченых пациентов с трижды негативным РМЖ

Компания Merck & Co. («Мерк энд Ко.»; за пределами США и Канады – MSD) сообщила о том, что монотерапия препаратом Keytruda (pembrolizumab) не обеспечила значительного увеличения общей выживаемости (ОВ) в клиническом исследовании (КИ) III фазы KEYNOTE-119 по сравнению с химиотерапией при применении в качестве препарата терапии 2-й или 3-й линии у пациентов с метастатическим трижды негативным раком молочной железы (ТНРМЖ), сообщает FirstWord Pharma.

Медицинский директор Merck Research Laboratories Рой Бэйнс заявил, что в компании разочарованы результатами исследования, но при этом продолжают изучать применение Keytruda на ранних стадиях заболевания и в комбинации с химиотерапией для удовлетворения неудовлетворенных потребностей в лечении пациентов с ТНРМЖ.

В компании отметили, что в КИ не тестировали вторичные конечные точки, поскольку не удалось достичь первичной конечной точки – увеличения ОВ. Было отмечено также, что в ходе КИ KEYNOTE-119 профиль безопасности Keytruda в качестве препарата монотерапии не отличался от такового, полученного в предыдущих исследованиях, и что не было выявлено новых сигналов, связанных с безопасностью.

В Merck сообщили также о продолжении регистрационных КИ KEYNOTE-355, KEYNOTE-242 и KEYNOTE-522, изучающих применение Keytruda при ТНРМЖ. В прошлом месяце препарату также не удалось увеличить ОВ по сравнению с химиотерапией в терапии 1-й линии при раке желудка в КИ III фазы KEYNOTE-062.

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Татьяна Кублицкая

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