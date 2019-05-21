Росздравнадзор напоминает об ответственности за нарушения при обороте маркированных товаров

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие намерение осуществлять оборот лекарственных препаратов, до 1 января 2020 г. обязаны пройти регистрацию в системе мониторинга движения лекарств и иметь личный кабинет для внесения информации о препаратах в систему мониторинга, напоминает Росздравнадзор.

С этой даты организации и индивидуальные предприниматели, не подключившиеся к информационной системе, не смогут осуществлять обращение лекарств, имеющих маркировку контрольными (идентификационными) знаками DataMatrix.

Порядок внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга субъектами обращения лекарственных средств и ее состав регламентирован Положением о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 №1556.

За производство или продажу лекарств без нанесения средств идентификации, с нарушением установленного порядка их нанесения, а также за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов или внесение в нее недостоверных данных юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством РФ: должностных лиц могут оштрафовать на сумму от пяти до десяти тыс. руб., юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб.

Кроме того, Росздравнадзор напоминает, что продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта влечет наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения;

— на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения;

— на юридических лиц — от 50 до 300 тыс. руб.

Источник: Росздравнадзор

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