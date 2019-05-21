Власти Свердловской области хотят выкупить УКЛРЦ Владислава Тетюхина у его наследников

Правительство Свердловской области рассмотрит возможность «постепенного выкупа» Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) в Нижнем Тагиле у наследников его основателя Владислава Тетюхина, ушедшего из жизни в апреле. Об этом, отчитываясь в Заксобрании региона, заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Проведены первые встречи с наследниками. Пока рано говорить что-то конкретное, но в целом понимание у наследников есть. У них в планах его оставить. Мы предлагаем разные варианты управления, выкуп в том числе. Сам госпиталь работал, работает и будет работать», – сказал Куйвашев. По его словам, необходимо расширить перечень услуг, которые оказывает лечебно-реабилитационный центр, а регион готов поддержать их финансированием.

В УКЛРЦ не смогли предметно ответить на запрос Vademecum по поводу возможной сделки с региональными властями.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «УКЛРЦ» принадлежит компании «Госпиталь ВИТ», владельцами которого в свою очередь выступают кипрские офшоры – «Паренако Холдингз Лимитед» (82%), Investsouth Limited (9,56%) и Stanshow Limited (8,44%). Выручка ООО «УКЛРЦ» за 2017 год составила 511 млн рублей, чистая прибыль – 91 млн рублей.

Бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин открыл УКЛРЦ в 2014 году, вложив в него средства, вырученные от продажи акций титановой корпорации. «В прошлом году перед нами была поставлена задача провести около 4 600 операций по ОМС. На 2019 год мы получили квоту только на 3 500 операций. Это практически на тысячу меньше! Конечно, ТФОМС тут не виноват, он только оплачивает операции. Тон в данной ситуации задает Минздрав», – говорил в феврале 2019 года Тетюхин.

11 апреля 2019 года после тяжелой болезни он ушел из жизни, ему было 86 лет.

После этого Минздрав Свердловской области разыграл два тендера по отбору поставщика высокотехнологичных медуслуг в травматологии и ортопедии на общую сумму 193,5 млн рублей. Они завершились победой УКЛРЦ.

Источник: Интернет газета ZNAK

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