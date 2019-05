Подмосковье готовится к заключению офсетного контракта на 1,5 млрд рублей Российская фарма считает необходимым инспектировать производителей фармсубстанций » FDA одобрило дженерик препарата Vesicare® Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование таблетированной формы сукцината солифенацина (Solifenacin Succinate Tablets, 5 и 10 мг). Лекарственный препарат был разработан Glenmark Pharmaceuticals Inc., США (Glenmark). Solifenacin Succinate Tablets является дженериком препарата Vesicare® компании Astellas Pharma US, Inc. Активное вещество Vesicare® принадлежит к группе антихолинергических средств и используется для лечения симптомов заболевания, называемого гиперактивным мочевым пузырем (ГАМП). По данным IQVIATM за 12-месячный период, годовые продажи Vesicare®, 5 и 10 мг, составили около 942,7 млн долларов. Текущий портфель Glenmark состоит из 154 продуктов, разрешенных для распространения на рынке США, и 58 поданных заявок на одобрение FDA США. Помимо этого, Glenmark продолжает выявлять и изучать возможности заключения партнерских договоров в целях развития и ускорения роста текущего портфеля. gmpnews