Подмосковье готовится к заключению офсетного контракта на 1,5 млрд рублей

Правительство Московской области объявило конкурс на заключение государственного контракта на поставку лекарственных препаратов, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства.
Как пояснил заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, речь о подписании первого в Московской области, так называемого, офсетного контракта, когда инвестор строит или модернизирует действующее фармацевтическое предприятие, выпускает на нем товар и поставляет гарантированную часть производимого объема государственному или муниципальному заказчику в рамках заключенного контракта.
«Мы один из первых регионов России, использующих механизм заключения офсетного контракта. Такие контракты не только поддерживают развитие современных производств, но и выгодны для региона. Во-первых, это поддержка импортозамещения в социально значимых сферах. Во-вторых, офсетный контракт способен гарантировать бесперебойную поставку и гарантированный спрос на продукцию, а это и предсказуемые цены, и экономия бюджетных средств за счет долгосрочных контрактов и максимального снижения цен на закупаемую продукцию», — заявил Вадим Хромов.
Зампред регионального Правительства сообщил, что согласно контракту поставщик — инвестор должен создать или модернизироваться производство лекарственных препаратов на территории Московской области и инвестировать в него не менее 1 млрд рублей.
«Заявленная начальная максимальная цена контракта составляет более 1,5 млрд рублей, срок действия — 10 лет. В свою очередь, Правительство Московской области гарантирует инвестору закупку перечня препаратов в течение обусловленного контрактом срока. В перечень необходимых к закупке лекарственных препаратов включены 26 лекарственных препаратов, предназначенных для лечения бронхо и онкозаболеваний», – рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов.