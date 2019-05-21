Противоэпилептический препарат в форме назального спрея получил одобрение FDA

Бельгийская компания UCB сообщила о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение нового противоэпилептического лекарственного средства в форме назального спрея NAYZILAM® (мидазолам, midazolam). Препарат предназначен для лечения перемежающихся, стереотипных эпизодов частой судорожной активности, которые отличаются от обычных приступов у пациентов с эпилепсией в возрасте 12 лет и старше. В настоящее время NAYZILAM является первым и единственным одобренным FDA препаратом в назальной форме для лечения эпилептических приступов.

«Являясь мировым лидером в области эпилепсии, одобрение NAYZILAM расширяет наш и без того внушительный портфель в данном сегменте, улучшая наши возможности по повышению качества жизни людей с плохо контролируемыми приступами, и основывается на наших способностях и опыте в этой области. Мы рады расширению и диверсификации решений, которые мы можем предложить страдающим от эпилепсии пациентам, предоставляя инновационное и дифференцированное решение, помогающее поддерживать управление кластерными приступами», — отметил Жан-Кристоф Теллье, генеральный директор UCB.

NAYZILAM является первым новым лекарственным средством, одобренным в США для лечения эпилептических приступов за последние 20 лет. Его назальная форма выпуска может представлять особую ценность для пациентов, которые страдают в связи с ограниченными возможностями лечения данной болезни в настоящее время.

UCB приобрел NAYZILAM у компании Proximagen LLC два года назад, в июне 2018 года. UCB готовится к запуску продаж препарата на территории США.

gmpnews