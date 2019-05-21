Москва заключила контракты на поставку онкопрепаратов с 20-ю российскими компаниями

Около 20 российских поставщиков и производителей препаратов для лечения онкологических заболеваний заключили с Москвой контракты на поставку инновационных препаратов для профильных стационаров по итогам первых аукционов, объявленных в апреле. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Москва первой в России переходит на новые стандарты по лечению онкозаболеваний, которые предусматривают иммунную и таргетную терапии. В рамках этой программы с середины апреля 2019 года стартовали масштабные закупки. В настоящее время состоялось около 70 аукционов на поставку инновационных препаратов на общую сумму более 5 млрд рублей. По итогам первого пула закупочных процедур Москва заключила договоры с 20-ю российскими поставщиками и производителями», — отметил Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, для участия в электронных аукционах на поставку онкопрепаратов адресные приглашения получили около 400 производителей и поставщиков из разных регионов России.

«Такая широкомасштабная информационная кампания способствовала привлечению внимания большого количества игроков фармацевтического рынка», — сказал Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что в 2019 году на поставку онкопрепаратов предусмотрено 8 миллиардов рублей.

Для удобства потенциальных участников информация об объявленных процедурах, кроме Единой информационной системы, размещается на специальном интернет-ресурсе, через который можно получить обратную связь в оперативном режиме по вопросам участия в процедурах, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Процесс объявления закупочных процедур продолжается. Для удобства потенциальных участников работает специальный интернет-ресурс, который позволяет оперативно получать информацию о новых объявленных процедурах на поставку онкопрепаратов, задавать возникающие вопросы заказчикам через форму обратной связи. Это особенно важно для региональных поставщиков и тех, кто только начинает осваивать столичный рынок закупок», – сказал Геннадий Дёгтев.

gmpnews