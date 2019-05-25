Госдума не поддержала предложение о ежегодном снижении цен на жизненно важные препараты

21 мая Госдума приняла во втором, основном, чтении поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» в части государственного регулирования цен на препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших. На сегодняшний день речь идет о 735 лекарственных препаратах.

Законопроектом предусматривается обязательная перерегистрация зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, в сторону снижения при наступлении установленных Правительством РФ случаев. Это в том числе снижение цен в иностранной валюте на лекарственные препараты в стране производителя и в странах, в которых лекарственные препараты зарегистрированы или в которые поставляются производителем.

«Ключевыми моментами этого законопроекта являются две позиции – это возможность повышать цену на лекарственный препарат и возможность снижать эту цену», – отметил председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов, выступая перед началом пленарного заседания.

Законопроектом установлено, что повышение цены на препарат возможно один раз в год на основании заявления, поданного до 1 октября. Это, по словам депутата, не вызывало никаких сомнений, никаких дискуссий. Спорным оказался механизм снижения цены на препарат.

«Мы хорошо знали, что цена на препарат может снизиться в валюте страны-производителя, в тех странах, в которых регистрируется лекарственный препарат. И также это может быть следствием различных экономических процессов как в Евразийском экономическом союзе, так и в мире. И поэтому сегодня законопроектом предлагается, что Правительство Российской Федерации будет формировать эту методику и следить за ценообразованием, исходя из огромного спектра экономических изменений в мире», – рассказал парламентарий.

Что касается снижения цены на препарат, как пояснил депутат, было изначально предложено, что она будет снижаться раз в год, и на этом настаивало фармацевтическое сообщество.

«Но нам привязка к одногодичному изменению показалась неразумной. Мы не поддержали и объяснили коллегам запланированные изменения», – сказал г-н Морозов.

В результате цена на препарат может снижаться согласно поданным заявлениям в референтных странах по мере возникновения соответствующих причин.

При этом, как отметил депутат, в результате тщательного анализа правоприменительная практика показала, что цена на препараты чаще всего менялась примерно один раз в 3-5 лет.

Также законопроектом предусматривается обязательная перерегистрация в 2019 — 2020 годах предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, зарегистрированных ранее по различным методикам.

Контролировать реализацию законопроекта будет Госдума совместно с ФАС. Через год планируется провести обсуждение того, как проведен экономический анализ.

По предложению Комитета по охране здоровья третье чтение законопроекта назначено на 23 мая.

Источник: duma-er.ru

Фото: duma-er.ru

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