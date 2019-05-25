Эксперт: федеральные медсоветники в области онкологии имеют особую ценность в фармкомпаниях

По сравнению с предыдущими годами на рынке отмечается рост количества вакансий медицинских советников. Это связано с открытием новых ставок, лончами препаратов, переводом текущих сотрудников в штаб-квартиру и другими трендами фармрынка.

По наблюдениям экспертов особенную ценность на текущий момент имеют федеральные медицинские советники в области онкологии, так как множество компаний определили данное направление как основное для вложений и развития на ближайшие годы.

«Федеральный медицинский советник имеет весомую роль в фармацевтических компаниях, – рассказывает консультант по подбору персонала компании ANCOR Consumer Goods, направление Marketing&Medical, Мария Тыртышова. – Чаще всего он несет ответственность за разработку медицинской стратегии и тактики по одному или нескольким препаратам в одной или нескольких нозологиях, обеспечивает эффективное научное взаимодействие с ключевыми лидерами мнений, несет ответственность за одобрение промоматериалов в соответствии с compliance, занимается организацией советов экспертов, участвует в проектах по клиническим исследованиям, взаимодействует с отделом маркетинга и полевыми силами, обучает по научной проблематике и отвечает на запросы по предоставлению консолидированной научной информации по препарату или направлению».

Как отмечает эксперт, на позицию федерального медицинского советника работодатели охотнее рассматривают кандидатов с опытом работы федеральным медицинским советником, особенно если потребность в новом сотруднике возникла в связи с лончем препарата или если им необходим сотрудник для работы с фокусным препаратом компании.

Компании могут найти такого специалиста на внешнем рынке или, как это часто бывает, перевести внутреннего сотрудника, занимающего должность регионального медицинского советника, на позицию федерального медицинского советника, если он показал хорошие результаты и мотивацию на карьерный и профессиональный рост и обладает необходимым уровнем английского языка (не ниже Intermediate).

Зарплаты федеральных медицинских советников варьируются в диапазоне от 170 тыс. до 300 тыс. руб. в месяц.

Что касается удержания таких специалистов, то медицинские советники, как правило, лояльны к работодателю и предпочитают развитие в рамках одной компании, если их все устраивает. Впрочем, опытные и амбициозные федеральные медицинские советники не прочь перешагнуть на следующую карьерную ступень, став медицинским менеджером.

«В компаниях, где принято обсуждать карьерные перспективы, а также ежегодно пересматривать оплату труда работников, опираясь на обзор зарплат по рынку, однозначно больше возможностей удержать и мотивировать сотрудников медицинского отдела», – резюмирует Мария Тыртышова.

Фото: ru.depositphotos.com

Елена Григорьева

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